مجلس الأمة يشارك في أشغال منتدى البرلمانات الافريقية حول "آثر كورونا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"

الجزائر - شارك مجلس الأمة, عن طريق تقنية التحاضر عن بعد, في أشغال منتدى البرلمانات الافريقية حول "آثر جائحة كورونا على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة", حسب ما أورده يوم الجمعة بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن عضو مجلس الأمة وعضو المجموعة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي, أحمد خرشي, شارك عن طريق تقنية التحاضر عن بعد, في منتدى البرلمانات الافريقية المنظم بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة, حول "آثار جائحة كورونا على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة".

وذكر ذات المصدر أن النقاش بين المشاركين خلص إلى مجموعة من الملاحظات من ضمنها أن "جائحة كورونا أثرت سلبا على البرامج الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية, حيث ابرزت الإحصائيات تراجعا في درجات تحقيق بعض الاهداف مثل الهدف المتعلق بالتعليم الجيد".

كما خلص ذات اللقاء إلى "ضرورة تعزيز الشراكة الدولية أكثر من أي وقت مضى على مستوى الحكومات وكذا الاطراف غير الحكومية وعقد الشراكات لتحقيق الاهداف المسطرة".