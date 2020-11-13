الجزائر تستنكر الانتهاكات الخطيرة لوقف اطلاق النار في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية

الجزائر - استنكرت الجزائر "بشدة", يوم الجمعة, الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار, التي وقعت صباح اليوم في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية, داعية الى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها, وفق ما اورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان, " تستنكر الجزائر بشدة الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار, التي وقعت صباح اليوم في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية, وتدعو إلى الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأن انعكاساتها التأثير على استقرار المنطقة برمتها". اقرأ أيضا : الصحراء الغربية: المغرب يشن اعتداء عسكري على المتظاهرين الصحراويين بالكركرات

و" تدعو الجزائر الطرفين, المملكة المغربية وجبهة البوليساريو" -يضيف البيان- " إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس , والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما و بين الأمم المتحدة, كما تنتظر الجزائر على وجه الخصوص ، من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية, القيام بمهامهما بشكل دقيق , دونما قيود أو عقبات, والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية".

و" تجدد الجزائر, مناشدتها للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية, وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها", يختم البيان.

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