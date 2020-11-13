الوزير الأول عبد العزيز جراد يعزي عائلة الرئيس السابق لشبيبة القبائل محند شريف حناشي

الجزائر - تقدم الوزير الأول عبد العزيز جراد, يوم الجمعة, بتعازيه الخالصة للأسرة الرياضية و لعائلة رئيس شبيبة القبائل لكرة القدم سابقاً، محند شريف حناشي، رحمه الله, الذي وافته المنية صباح اليوم بالمستشفى العسكري بعين النعجة (الجزائر).

وجاء في برقية تعزية الوزير الأول لأسرة الفقيد: " رحل عنا وعن الأسرة الرياضية محمد شريف حناشي, رحمه الله، الذي ترك بصماته في تاريخ الكرة الجزائرية لاعباً ثم مسيراً للنادي القبائلي، وقاده إلى إحراز العديد من البطولات الوطنية والألقاب القارية".

و اضاف السيد جراد قائلا :"تعازينا الخالصة إلى أسرة الفقيد، ولكل أنصار الشبيبة، وأدعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان". "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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و كان الفقيد قد انتقل الي جوار ربه, صبيحة اليوم الجمعة, عن عمر ناهز ال70 عاما , بعد معاناة طويلة مع المرض. وكان المرحوم يعاني من مشاكل صحية في الأسابيع الماضية, أدت إلى دخوله الي غرفة الانعاش بمستشفى عين النعجة.

ويعد محند شريف حناشي, من أبرز رؤساء الأندية الجزائرية, و قد خلد اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية و تحديدا في سجل فريق شبيبة القبائل الذي تقمص الوانه كلاعب في الفترة الممتدة من 1969 الى 1983 قبل ان يتولى رئاسته في الفترة الممتدة من (1993 الى 2017).

و حقق فريق الشبيبة في عهده أكبر الانجازات المحلية و القارية.