حركة الإصلاح الوطني تستنكر العدوان العسكري المغربي في منطقة الكركرات

الجزائر - استنكرت حركة الإصلاح الوطني الاعتداء الدنيء الذي أقدم عليه الجيش المغربي المحتل اثر فتح النار على مجموعة من المتظاهرين المدنيين الصحراويين في منطقة "الكركرات " فجر اليوم الجمعة .

وجاء في بيان الحركة اليوم الجمعة :" ان الاحتلال المغربي يخرق وقف إطلاق النار صباح اليوم الجمعة و يطلق النار على الصحراويين العزل في منطقة الكركرات في القطاع الجنوبي من الأراضي الصحراوية المحررة أمام مرأى و معاينة بعثة المينورسو" ، مضيفا ان " المغرب و من خلال العملية العسكرية في المنطقة المحرّرة و التي تعتبر منطقة منزوعة السلاح بقرار أممي، يتحدى جميع قرارات الشرعية الدولية و يُقدم على مهاجمة المدنيين الصحراويين على الأراضي المحررة.

وحملت حركة الإصلاح الوطني ، الأمم المتحدة المسؤولية، فبسكوتها الطويل و غير المبرّر مهّدت لانهيار وقف إطلاق النار.

وقالت أن مجلس الأمن لم يتدخل لوقف الاعتداءات المغربية المتكررة، ناهيك عن التماطل في تعيين المبعوث الأممي الممثل الشخصي للأمين العام إلى المنطقة لمدة قاربت السنة و النصف، داعية من خلال البيان، الهيئات الدولية، بالتدخل لوقف العدوان على الصحراء الغربية و الحيلولة دون استمرار احتلال المغرب للأراضي الصحراوية و الإسراع بجدولة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأقدمت قوات الاحتلال المغربي فجر اليوم على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين الصحراويين بالمنطقة العازلة بالكركرات الواقعة في الجنوب الغربي من الصحراء الغربية المحتلة و يعتبر هذا الفعل الدنيء اختراقا صارخا لوقف إطلاق النار الموقع سنة 1991.