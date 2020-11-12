الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور جرى في "ظروف حسنة"

وقال السيد فنيش خلال الاعلان المتضمن النتائج النهائية لهذا الاستفتاء أن المجلس الدستوري "يعتبر ان هذا الاستفتاء قد جرى في ظروف حسنة, كما يؤكد صحة اجراء الاستفتاء وشفافيته وفق الضمانات التي يكفلها الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التنظيمية ذات الصلة".
اقرأ أيضا : تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء
وبهذه المناسبة حيا السيد فنيش, رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, والجيش الوطني الشعبي ومختلف اسلاك الامن الذين سهروا على ضمان سير العملية في هدوء وسكينة, سمحت للشعب الجزائري من ممارسة حقه الدستوري, اضافة الى مجهودات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا أولئك الذين سهروا على انجاح عملية التصويت رغم الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا والعالم من جراء انتشار جائحة كورونا".