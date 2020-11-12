الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور جرى في "ظروف حسنة"

الجزائر-أكد رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, مساء يوم الخميس, أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور, الذي تم في الفاتح نوفمبر الجاري, "جرى في ظروف حسنة".

وقال السيد فنيش خلال الاعلان المتضمن النتائج النهائية لهذا الاستفتاء أن المجلس الدستوري "يعتبر ان هذا الاستفتاء قد جرى في ظروف حسنة, كما يؤكد صحة اجراء الاستفتاء وشفافيته وفق الضمانات التي يكفلها الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التنظيمية ذات الصلة".

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