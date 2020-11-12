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تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 20:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 325 مرات
تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء

الجزائر - أعلن المجلس الدستوري مساء يوم الخميس عن النتائج النهائية للاقتراع الخاص بالاستفتاء على مشروع  تعديل الدستور, الذي جرى يوم الفاتح نوفمبر 2020.

فيما يلي النتائج النهائية للاقتراع التي أعلن عنها رئيس المجلس, كمال فنيش:

 

- الناخبون المسجلون على مستوى  التراب الوطني: 23.559.320

- العدد  الاجمالي للناخبين المسجلين بما في ذلك المقيمين بالخارج :24.466.618

- الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني: 5.616.481

- العدد الاجمالي للناخبين المصوتين بما في ذلك المقيمين في الخارج:5.661.551

- نسبة المشاركة:23,84 بالمائة

-  الاوراق الملغاة : 637.308

- عدد الاصوات المعبر عنها: 5.024.239

- المصوتون بنعم:  3.356.091  أي بنسبة 66,80 بالمئة

- المصوتون بلا :1.668.148  أي بنسبة 33,20  بالمئة .

اقرأ أيضا :  النتائج النهائية للاستفتاء في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام آخر محضر

 

آخر تعديل على الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 17:08
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تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 20:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 325 مرة   شارك

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تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء