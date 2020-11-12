تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء

فيما يلي النتائج النهائية للاقتراع التي أعلن عنها رئيس المجلس, كمال فنيش:
- الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 23.559.320
- العدد الاجمالي للناخبين المسجلين بما في ذلك المقيمين بالخارج :24.466.618
- الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني: 5.616.481
- العدد الاجمالي للناخبين المصوتين بما في ذلك المقيمين في الخارج:5.661.551
- نسبة المشاركة:23,84 بالمائة
- الاوراق الملغاة : 637.308
- عدد الاصوات المعبر عنها: 5.024.239
- المصوتون بنعم: 3.356.091 أي بنسبة 66,80 بالمئة
- المصوتون بلا :1.668.148 أي بنسبة 33,20 بالمئة .
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