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بلميهوب يتباحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بالجزائر حول سبل تعزيز التعاون

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 19:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر- استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول, المكلف بالاستشراف, محمد شريف بلميهوب, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, السفير والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في الجزائر, إيريك أوفرفيست, والذي تباحث معه حول سبل ووسائل تعزيز التعاون بين الجزائر ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتواجدة في البلاد, حسبما أفاد به بيان للوازرة المنتدبة.

وخلال هذا اللقاء, تناول السيد بلميهوب مع ضيفه أولويات دائرته الوزارية والمستوحاة من برنامج عمل الحكومة والتي تتمثل في إنجاز ثلاث دراسات استشرافية تتمحور حول الأمن الغذائي والأمن الطاقوي ورأس المال البشري والشباب, حسب نفس المصدر.

كما استعرض الوزير المنتدب المحاور الرئيسية لخطة الانعاش الاقتصادي وكذا الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة التحدي المتمثل في مجابهة الأزمة الناجمة عن انتشار وباء "كوفيد-19" من جهة, ومواصلة الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني, من جهة اخرى.

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من جانبه, عرض السيد أوفرفيست مشاريع تعاون نظام الأمم المتحدة مع مختلف الدوائر الوزارية, معتبرا أن برنامج عمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف يتوافق تماما مع أولويات نظام الأمم المتحدة ولاسيما تلك المتعلقة بأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وعليه, فقد أبدى استعداده "التام" لمرافقة الوزارة المنتدبة ب"خبرة فنية عالية الجودة, وشبكة معرفية عالمية ومنصة لتبادل الخبرات, خاصة في مجال تنمية رأس المال البشري وإدماج الشباب في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية", حسب البيان.

يذكر أن أنشطة الأمم المتحدة تندرج في إطار التعاون الاستراتيجي للفترة 2016- 2019, والذي كان موضوع تمديد إلى غاية 2021 , وقعته الجزائر في 1 ديسمبر 2019.

آخر تعديل على الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 19:51
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بلميهوب يتباحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بالجزائر حول سبل تعزيز التعاون
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 19:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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