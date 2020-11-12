Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سفير الجزائر بالشيلي يجدد دعم الجزائر "الثابت" لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 18:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

سانتياغو- جدد سفير الجزائر بالشيلي, محمد سفيان براح, بالعاصمة سانتياغو دعم الجزائر "الثابت" لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, معربا عن أسفه لتأخر تعيين مبعوث أممي جديد من أجل الصحراء الغربية.

وفي حوار خصته به صحيفة "دياريو أوتشيلي" الشيلية بمناسبة الذكرى ال66 لاندلاع ثورة أول نوفمبر, أكد السيد سفيان براح على "دعم الجزائر الدائم لحق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير ومعارضتها لكل شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان و ترجيحها للتسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي".

وبعد أن أعرب عن أسفه لتأخر منظمة الأمم المتحدة في تعيين مبعوث شخصي جديد الى الصحراء الغربية منذ استقالة المبعوث الألماني السابق هورست كوهلر في مايو 2019, أشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن هذا "التأخر غير المبرر" سيبعد آفاق تسوية هذا النزاع و "سيغرق آلاف اللاجئين الصحراويين المنتشرين في مختلف أرجاء العالم في المعاناة واليأس".

اقرأ أيضا :  الكركرات: بن قرينة يحمل الأمم المتحدة مسؤولية أي تهديد للأمن القومي الاقليمي للمنطقة

وأبرز السفير براح أن مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لم يعرف تقدما على مستوى الأمم المتحدة بسبب العراقيل التي يضعها المغرب بدعم من حلفائه في مجلس الامن, "مما حال دون ممارسة الشعب الصحراوي حقه الشرعي وغير قابل للتصرف في تقرير المصير".

وذكر بأن الصحراء الغربية تعتبر مستعمرة إسبانية قديمة يحدها المغرب شمالا و الجزائر في الشمال الشرقي وموريتانيا شرقا وجنوبا.

ويتنازع على هذا الإقليم غير المستقل كل من جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي للشعب الصحراوي, والمغرب الذي يحتل بصفة غير شرعية هذا الإقليم غير المستقل منذ 1975 ويستغل ثرواته الطبيعية ضاربا عرض الحائط قواعد القانون الدولي.

كلـمات مفتـاحيــة :
سفير الجزائر بالشيلي يجدد دعم الجزائر "الثابت" لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 18:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.12

تصنيع المركبات/نشاط الوكلاء : إنشاء لجنتين تقنيتين لدراسة ومتابعة الملفات

20.11.12

بن بوزيد يستقبل سفراء عدة دول

20.11.12

مالي : لجنة متابعة "اتفاق السلم و المصالحة" تعقد دورتها ال41 يوم الإثنين بباماكو

20.11.12

فرع الحليب: المتعاملون يقترحون عقد اجتماع مع السلطات لبحث الصعوبات المسجلة

20.11.12

سفير الجزائر بالشيلي يجدد دعم الجزائر "الثابت" لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.11.12

مسرح : الدعوة للمشاركة في دورات تكوينية

الأكثــر قـراءة

20.11.10

المغرب يشن حاليا حربا الكترونية على كل ما هو جزائري أو صحراوي

20.11.09

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

20.11.10

تعديل الدستور: الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء اليوم الثلاثاء

20.11.09

تمديد الحجر الصحي : ولاية الجزائر تعلن إلغاء رخص التنقل الاستثنائية السابقة "

20.11.10

سكيكدة: فتح تحقيق في ندرة الأكسجين بمصلحة كوفيد-19 بمستشفى القل

20.11.10

فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة بجامع الجزائر ابتداء من 13 نوفمبر