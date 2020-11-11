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سفير الجزائر لدى بوغوتا يجدد الموقف الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 18:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
سفير الجزائر لدى بوغوتا يجدد الموقف الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

بوغوتا- نوّه سفير الجزائر لدى كولومبيا, أحمد هاشمي, بالموقف الثابت للجزائر إزاء القضية الصحراوية النابعة من مبادئ بيان فاتح نوفمبر وقيم الثورة التحرير التي خاضها الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي, مجددا دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

السفير أحمد هاشمي, في خطاب ألقاه عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد من بوغوتا, بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ66 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية المجيدة, وبعد أن ذكر برمزية هذه الذكرى و"اليوم الأغر واقترانه هذه السنة بتصويب الشعب الجزائري على الاستفتاء لصالح التعديل الدستوري لأجل جزائر جديدة", شدد على أن " الجزائر ستمضي في موقفها تجاه قضايا الشعبين الصحراوي والفلسطيني وحقوقهم الأساسية والمشروعة في استكمال وبسط السيادة على أراضيهم الوطنية".

وقد تخلل الاحتفالات المخلدة لذكرى الثورة الجزائرية, عرض أشرفت عليه السلطات المحلية لمدينة بوغوتا, بتزيين برج "كولباتريا" أكبر معلم في المدينة بالعلم الجزائري مساء  يوم الثلاثاء.

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هذا وقد أكدت الجزائر في أكثر من مناسبة على موقفها الداعم لإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي  في تقرير المصير, وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة, ومبادئ ومقاصد ميثاق المنظمة الأممية.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 19:59
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سفير الجزائر لدى بوغوتا يجدد الموقف الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 18:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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