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قضية الخليفة بنك: النائب العام يلتمس السجن المؤبد في حق المتهم عبد المؤمن خليفة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 11:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 55 مرات
قضية الخليفة بنك: النائب العام يلتمس السجن المؤبد في حق المتهم عبد المؤمن خليفة

البليدة - التمس النائب العام لمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة زهير طالبي يوم الأربعاء في قضية بنك الخليفة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة.

كما التمس النائب العام مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.

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وكانت جلسة محاكمة المتهمين ال12 في قضية بنك الخليفة قد انطلقت يوم الاحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015.

ويتابع عبد المؤمن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين, بتهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.

وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 15:33
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قضية الخليفة بنك: النائب العام يلتمس السجن المؤبد في حق المتهم عبد المؤمن خليفة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 11:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 55 مرة   شارك

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