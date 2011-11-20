مجلس قضاء الجزائر: تأجيل استئناف قضية كونيناف ل2 ديسمبر القادم

الجزائر - أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء استئناف قضية الإخوة كونيناف المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد ليوم 2 ديسمبر القادم بطلب من هيئة الدفاع.

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد فصلت في هذه القضية في سبتمبر الفارط بإدانة المتهمين بعقوبة السجن النافذ من 12 إلى 20 سنة مع مصادرة جميع أموالهم حيث تم الحكم ب16 سنة سجنا و8 ملايين دج غرامة في حق رضا كونيناف فيما تمت ادانة شقيقه طارق بـ15 سنة حبسا نافذا ونفس الغرامة بالإضافة الى حكم ب12 سنة حبسا نافذا في حق عبد القادر .

إقرأ أيضا: إدانة الإخوة كونيناف بأحكام تتراوح ما بين 12 و 20 سنة سجن نافذ وقضت نفس المحكمة بحبس سعاد كونيناف 20 سنة نافذة وغرامة 8 ملايين دج، مع تنفيذ الأمر بإلقاء القبض عليها فيما تمت إدانة الشركات المعنوية بغرامة مالية قدرت ب32 مليون.

أما المتهمين الآخرين المتورطين في هذه القضية من موظفين سابقين في العديد من الوزارات والهيئات فقد تم الحكم عليهم بعقوبات بالسجن النافذ بين 18 شهرا و3 سنوات.