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النتائج النهائية للاستفتاء في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام آخر محضر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
النتائج النهائية للاستفتاء في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام آخر محضر

الجزائر - أكد المجلس الدستوري, في بيان له يوم الثلاثاء, أن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على تعديل الدستور يتم في مدة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامه آخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.

وجاء في البيان أن المجلس الدستوري "بناء على الدستور لاسيما المادة 182 الفقرتين 2 و 3 منه, والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, لاسيما المادتين 151 و 172 منه, والنظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري, لاسيما المادتين 76 و 94 منه, يذكر بأن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء يتم في مدة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامه آخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج".

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كما يذكر المجلس الدستوري بأن آخر محضر استلمه "كان بتاريخ 3 نوفمبر 2020 على الساعة منتصف الليل وخمسة وعشرون دقيقة (00:25)".

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 19:24
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النتائج النهائية للاستفتاء في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام آخر محضر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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