النتائج النهائية للاستفتاء في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام آخر محضر

وجاء في البيان أن المجلس الدستوري "بناء على الدستور لاسيما المادة 182 الفقرتين 2 و 3 منه, والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, لاسيما المادتين 151 و 172 منه, والنظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري, لاسيما المادتين 76 و 94 منه, يذكر بأن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء يتم في مدة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامه آخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج".
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كما يذكر المجلس الدستوري بأن آخر محضر استلمه "كان بتاريخ 3 نوفمبر 2020 على الساعة منتصف الليل وخمسة وعشرون دقيقة (00:25)".