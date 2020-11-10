تعديل الدستور: الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء اليوم الثلاثاء

الجزائر - ينتظر أن يعلن يوم الثلاثاء المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للاستفتاء حول التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 بعد استيفاء مدة قانونية أقصاها 10 أيام اعتبارا من تاريخ استلامه محاضر اللجان الانتخابية الولائية ومحضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.

وتنص المادة 151 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم أنه "يعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء في مدة أقصاها عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 154 و163 من هذا القانون العضوي".

إقرأ أيضا: المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تنطلق يوم 15 نوفمبر

و كانت نسبة المشاركة في الانتخابات قد بلغت 23.7 بالمائة و قد "صوت 80ر66 بالمائة ب"نعم" على مشروع تعديل الدستور الذي عرض على الاستفتاء في 1 نوفمبر, حسب نتائج أولية أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي.

و بمقتضى القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 و المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يخول لهذه الاخيرة الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات.