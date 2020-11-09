الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل وردت من قادة دول شقيقة وصديقة:
- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ملك المملكة العربية السعودية.
- ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية, الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
- رئيس جمهورية جيبوتي, السيد إسماعيل عمر جيلي.
- رئيس جمهورية النيجر, السيد محمدو إيسوفو.
- رئيسة الكونفدرالية السويسرية, السيدة سيمونيتا سوماروغا.
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كما تلقى السيد رئيس الجمهورية برقيات مماثلة من كل من:
- الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, السيد يوسف بن أحمد العثيمين.
- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, السيد موسى فكي محمد.
- رئيس البرلمان العربي, السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي.