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الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 19:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل وردت من قادة دول شقيقة وصديقة:

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ملك المملكة العربية السعودية.

- ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية, الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

- رئيس جمهورية جيبوتي, السيد إسماعيل عمر جيلي.

- رئيس جمهورية النيجر, السيد محمدو إيسوفو.

- رئيسة الكونفدرالية السويسرية, السيدة سيمونيتا سوماروغا.

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كما تلقى السيد رئيس الجمهورية برقيات مماثلة من كل من:

- الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, السيد يوسف بن أحمد العثيمين.

- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, السيد موسى فكي محمد.

- رئيس البرلمان العربي, السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي.

آخر تعديل على الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 19:06
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الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 19:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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