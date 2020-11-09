بلميهوب يتباحث مع السفير الصربي بالجزائر حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

الجزائر - استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول, المكلف بالاستشراف, محمد شريف بلميهوب, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة, سفير جمهورية صربيا بالجزائر, ألكساندر بانكوفيتش, والذي تباحث معه سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين, حسبما أفاد به بيان للوزارة المنتدبة.

وكان اللقاء "مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها, خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي لا ترقى إلى مستوي العلاقات السياسية, حيث لا يتعدى حجم المبادلات التجارية بين البلدين 221 مليون دولار بميزان تجاري في صالح الجانب الصربي بما يقارب 215 مليون دولار", حسب نفس المصدر.

كما تناول الطرفان تطورات الاقتصاد العالمي في ظل انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" وتبادلا الحديث حول ما قامت به كل دولة من أجل مجابهة هذه الأزمة.

وخلال هذا اللقاء, قدم السيد بلميهوب "شروحات وافية حول افاق تطور الاقتصاد الجزائري وكذا الفرص التي يتيحها هذا التطور والتسهيلات التي تقدمها الجزائر, خاصة منها ما تعلق بتحسين بيئة الأعمال خدمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة", وفقا للبيان.

من جانبه, جدد السفير الصربي اهتمام بلاده بالسوق الجزائرية بالنظر إلى ما تتيحه الجزائر من فرص خاصة في بعض المجالات التي تعرف فيها صربيا ميزة تنافسية في قطاعات الفلاحة والري خاصة إنتاج البذور وصناعة الآلات الفلاحية بالإضافة إلى الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال, يضيف البيان.