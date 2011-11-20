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المجلس الشعبي الوطني يشارك في مائدة مستديرة حول "بناء الثقة في ظل كوفيد-19 وما بعده"

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 18:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 49 مرات

الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني, الثلاثاء, في أشغال مائدة مستديرة تحت عنوان "بناء الثقة في ظل كوفيد-19 وما بعده", وذلك عن طريق التواصل الافتراضي, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيكون ممثلا بالنائب محمد نمامشة في هذه الندوة التي ينظمها منتدى حوكمة الانترنت على هامش اجتماعه السنوي ال15 بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

آخر تعديل على الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 18:51
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المجلس الشعبي الوطني يشارك في مائدة مستديرة حول "بناء الثقة في ظل كوفيد-19 وما بعده"
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 18:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 49 مرة   شارك

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