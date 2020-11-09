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المجلس الشعبي الوطني يشارك في المنتدى العربي للبيئة والتنمية

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 18:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني, يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري, في النسخة الافتراضية ال13 للمنتدى العربي للبيئة والتنمية حول موضوع "الصحة والبيئة في الدول العربية", حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للمجلس.

وسيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا في هذا اللقاء بالنائب عمار موسي الذي يشارك في هذه الأشغال بصفته مقررا باللجنة الدائمة الثانية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

آخر تعديل على الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 18:52
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المجلس الشعبي الوطني يشارك في المنتدى العربي للبيئة والتنمية
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 18:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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