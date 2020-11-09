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السلطات "ستعمل كل ما في مسعها" لكشف ملابسات الحرائق التي سجلتها عديد الولايات

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 17:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, يوم الاثنين, أن السلطات المعنية "ستعمل كل ما في وسعها" من أجل كشف ملابسات الحرائق التي سجلتها عديد الولايات والوقوف على سبب اندلاعها, مشيدا بجهود الحماية المدنية في إخمادها, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن السيد شنين ترأس اجتماعا لمكتب المجلس الشعبي الوطني,  حيث أكد قبل انطلاق أشغاله أن "السلطات المعنية ستعمل كل ما في وسعها من أجل  كشف ملابسات الحرائق التي سجلتها عديد ولايات الوطن نهاية الأسبوع الماضي  والوقوف على سبب اندلاعها", مضيفا أنه "تابع بقلق ما خلفته من خسائر بيئية  فادحة, قبل أن يوجه تحية لأجهزة الحماية المدنية والجماعات المحلية التي  استبسلت في إخمادها".

وأضاف البيان أن السيد شنين "ترحم على ضحايا تلك الحرائق".

وبذات المناسبة, أعرب رئيس المجلس عن "ارتياحه لتحسن صحة السيد رئيس  الجمهورية ودعا الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن مع  موفور الصحة والعافية".

وعلى صعيد آخر, ناقش المكتب ميزانية المجلس الشعبي الوطني لعام 2021 ثم صادق  عليها وأحالها على لجنة المالية والميزانية, وذلك طبقا لأحكام المادتين 14 و80  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

آخر تعديل على الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 17:34
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السلطات "ستعمل كل ما في مسعها" لكشف ملابسات الحرائق التي سجلتها عديد الولايات
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 17:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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