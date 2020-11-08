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الرئيس تبون يتوجه بجزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 20:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
الرئيس تبون يتوجه بجزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية

الجزائر- توجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بجزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية و "التفافه الكبير" حول رئيسه ويقدر "عاليا" دعواته له بالشفاء, حسب ما أفاد به مساء يوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "يتوجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بجزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه الكبير حول رئيسه, ويقدر عاليا دعواته له بالشفاء وتمنيات الاطمئنان الصادقة النابعة من أصالة ونبل مواطنينا".

"ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري الذي ينتظر عودته إلى أرض الوطن, بأن وضعه الصحي في تحسن, متضرعا للمولى عز وجل أن يعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد ويرحم المتوفين ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان".

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كما "يسجل رئيس الجمهورية بامتنان برقيات الشفاء والاطمئنان الواردة من ملوك ورؤساء الدول والحكومات وكذا الهيئات والمنظمات الدولية, شاكرا لهم اهتمامهم وصدق مشاعرهم, سائلا المولى عز وجل أن ينعم عليهم بدوام الصحة وتمام العافية",يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

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الرئيس تبون يتوجه بجزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 20:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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