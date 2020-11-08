Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

انتخاب دبلوماسيين جزائريين في جهازين مهمين للأمم المتحدة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 19:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 118 مرات
انتخاب دبلوماسيين جزائريين في جهازين مهمين للأمم المتحدة

نيويورك (الأمم المتحدة) - انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الديبلوماسيان الجزائريان, العربي جاكتا و نبيل قلقول, على التوالي, عضوا في اللجنة الدولية للوظيف العمومي لمدة أربع سنوات, وعضوا في اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية التابعة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات, اعتبارًا من 1 يناير 2021.

و جاء انتخاب هاذين الدبلوماسيين الجزائريين بالتزكية، يوم الجمعة في نيويورك، في جهازين بالغي الأهمية من أجهزة الأمم المتحدة، ثمرة تعبئة نشطة للجهاز الدبلوماسي الجزائري، سواء على مستوى المجموعات الإقليمية التي ينتميان إليها، من خلال الموافقة على ترشحهما بقرارات على مستوى قمة الاتحاد الإفريقي و مجلس وزراء جامعة الدول العربية، و على مستوى عواصم مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويكتسي هذا الانتخاب أهمية خاصة لأنه يشهد على التقدير والثقة التي تحظى بهما الجزائر في المجتمع الدولي و تثمين مواقفها ضمن الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا :       الدبلوماسي نبيل قلقول في اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لهيئة الأمم المتحدة

وهو يمثل أيضا اعترافا من المجتمع الدولي بالقدرات المُؤكدة لممثلي الجزائر ودورها في المضي قدما في الإصلاحات الأخيرة للأمم المتحدة، لا سيما تلك المتعلقة بنظام التنمية والإدارة و التسيير ومساهمتها في اعداد السياسة الخاصة بميزانية الأمم المتحدة.

آخر تعديل على الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 19:26
كلـمات مفتـاحيــة :
انتخاب دبلوماسيين جزائريين في جهازين مهمين للأمم المتحدة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 19:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 118 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.10

النتائج النهائية للاستفتاء في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام آخر محضر

20.11.10

الذكرى ال10 لأكديم إزيك: معاناة السجناء الصحراويين محور ندوة رقمية بإيطاليا

20.11.10

استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

20.11.10

خطري أدوه : "مستعدون للرد بحزم على اي مناورة للاحتلال المغربي بالكركرات"

20.11.10

إطلاق عملية غرس مليون شجرة جاءت " ردا على الحرائق الأخيرة "

20.11.10

تعليم عالي : رحلة جوية خاصة لإجلاء كافة الطلبة الممنوحين من مدريد السبت

الأكثــر قـراءة

20.11.09

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

20.11.09

تمديد الحجر الصحي : ولاية الجزائر تعلن إلغاء رخص التنقل الاستثنائية السابقة "

20.11.09

قضية خليفة بنك: الإنتهاء من استجواب جميع المتهمين في القضية

20.11.10

تعديل الدستور: الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء اليوم الثلاثاء

20.11.09

مجلة الجيش: الجزائر ستكون "أكثر صلابة وتفتحا" بدستور نوفمبر 2020

20.11.09

الجزائر ليست في وضعية "انسداد " سياسي (سفيان جيلالي)