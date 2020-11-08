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انتخاب دبلوماسيين جزائريين في جهازين مهمين للأمم المتحدة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
انتخاب دبلوماسيين جزائريين في جهازين مهمين للأمم المتحدة

نيويورك (الأمم المتحدة) - انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الديبلوماسيان الجزائريان, العربي جاكتا و نبيل قلقول, على التوالي, عضوا في اللجنة الدولية للوظيف العمومي لمدة أربع سنوات, وعضوا في اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية التابعة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات, اعتبارًا من 1 يناير 2021.

و جاء انتخاب هاذين الدبلوماسيين الجزائريين بالتزكية، يوم الجمعة في نيويورك، في جهازين بالغي الأهمية من أجهزة الأمم المتحدة، ثمرة تعبئة نشطة للجهاز الدبلوماسي الجزائري، سواء على مستوى المجموعات الإقليمية التي ينتميان إليها، من خلال الموافقة على ترشحهما بقرارات على مستوى قمة الاتحاد الإفريقي و مجلس وزراء جامعة الدول العربية، و على مستوى عواصم مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويكتسي هذا الانتخاب أهمية خاصة لأنه يشهد على التقدير والثقة التي تحظى بهما الجزائر في المجتمع الدولي و تثمين مواقفها ضمن الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا :       الدبلوماسي نبيل قلقول في اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لهيئة الأمم المتحدة

وهو يمثل أيضا اعترافا من المجتمع الدولي بالقدرات المُؤكدة لممثلي الجزائر ودورها في المضي قدما في الإصلاحات الأخيرة للأمم المتحدة، لا سيما تلك المتعلقة بنظام التنمية والإدارة و التسيير ومساهمتها في اعداد السياسة الخاصة بميزانية الأمم المتحدة.

آخر تعديل على الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 18:06
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انتخاب دبلوماسيين جزائريين في جهازين مهمين للأمم المتحدة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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