المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تنطلق يوم 15 نوفمبر

وأوضح السيد شرفي، لدى إشرافه على لقاء بتقنية التحاور عن بعد مع منسقي السلطة الولائيين وبالخارج، أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية ستتواصل إلى غاية 14 ديسمبر.

وقال ذات المسؤول أن هذه العملية تأتي تطبيقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول الذي ينص على أن المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تنظم خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.

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الاستفتاء على تعديل الدستور: شرفي يحيي عمل منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

وحيا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, مساء يوم الأحد بالجزائر العاصمة, منسقي السلطة عبر الولايات وخارج الوطن, نظير جهودهم المبذولة لإنجاح الاستفتاء الشعبي الخاص بتعديل الدستور الذي جرى يوم الفاتح نوفمبر.