المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تنطلق يوم 15 نوفمبر

وأوضح السيد شرفي، لدى إشرافه على لقاء بتقنية التحاور عن بعد مع منسقي السلطة الولائيين وبالخارج، أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية ستتواصل إلى غاية 14 ديسمبر.
وقال ذات المسؤول أن هذه العملية تأتي تطبيقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول الذي ينص على أن المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تنظم خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.
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الاستفتاء على تعديل الدستور: شرفي يحيي عمل منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
وحيا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, مساء يوم الأحد بالجزائر العاصمة, منسقي السلطة عبر الولايات وخارج الوطن, نظير جهودهم المبذولة لإنجاح الاستفتاء الشعبي الخاص بتعديل الدستور الذي جرى يوم الفاتح نوفمبر.
وقال السيد شرفي خلال اجتماع تنسيقي تم عبر تقنية التواصل المرئي مع منسقي السلطة بالولايات ومندوبيها في الخارج : "أحييكم جميعا على ما بذلتموه من جهد وتفان في العمل والسهر الدؤوب من أجل ضمان احترام جميع القوانين, سواء ما تعلق بسريان الاقتراع أو بصون صوت الشعب".
كما نوه السيد شرفي ب"المستوى العالي من التحكم" الذي برهن عنه منسقو السلطة داخل الوطن وخارجه في تنظيم الاستفتاء "رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بهذا التنظيم بسبب تفشي جائحة كوفيد-19".
كما حيا رئيس السلطة أيضا القضاة الذين ترأسوا اللجان الانتخابية الولائية والبلدية على عملهم, مؤكدا أن "القضاء شريك للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إحداث التغيير ووضع أسس دولة الحق والقانون".