بن مهدي يتحادث مع وزير الداخلية الفرنسي

الجزائر - تباحث وزير الشؤون الدينية والأوقاف, السيد يوسف بن مهدي , يوم الأحد, مع وزير الداخلية الفرنسي,السيد جيرالد درمانان, حول بعض القضايا التي تهم البلدين لاسيما المتعلق منها بالجانب الديني, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف.

و أوضح ذات البيان أن السيد بن مهدي شدد خلال هذه المحادثات على "نبذ كل أشكال العنف والتطرف من أي جهة كانت و (...) على أن الاسلام دين المحبة والسلام ودين التعايش", مضيفا بأن هذه هي "التوصيات التي تؤكدها الوزارة دوما للائمة المنتدبين إلى مسجد باريس الكبير, وهو ما عمل على تجسيده بالفعل كل الأئمة المنتدبين إلى فرنسا".