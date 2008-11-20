Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كورونا : تأجيل الدخول الجامعي ودخول التكوين المهني إلى غاية 15 ديسمبر

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 16:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
كورونا : تأجيل الدخول الجامعي ودخول التكوين المهني إلى غاية 15 ديسمبر

الجزائر- قررت الحكومة, يوم الأحد, تأجيل الدخول الجامعي و دخول التكوين المهني إلى غاية 15 ديسمبر 2020, حسب ما أعلن عنه بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته, أن هذ القرار اتخذه الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا فيروس (كوفيد 19) والهيئة الصحية".

وأضاف البيان أن تأجيل الدخول الجامعي, الذي كان مقررا في 22 نوفمبر الجاري, "يأتي في إطار النظام المعتمد من طرف السلطات العمومية في مجال تسيير الأزمة الصحية".

اقرأ أيضا :      تكوين مهني-دخول : انطلاق التسجيلات يوم الأحد

وفي ذات السياق, تم اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير في إطار هذا النظام تتمثل في "اعتماد رقابة مستمرة وصارمة وفجائية من قبل مفتشي سلك التربية الوطنية على مستوى جميع مؤسسات الطور الابتدائي والمتوسط و الثانوي, العمومية والخاصة, للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي الـمعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية".

كما سيتم تعزيز هذا النظام من خلال "زيارات تقوم بها الفرق الصحية التي ستسهر على متابعة وضمان صحة التلاميذ والمعلمين والمستخدمين الإداريين على مستوى جميع المؤسسات التعليمية".

اقرأ أيضا :      كوفيد-19: تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا في 29 ولاية

يذكر أنه في 21 أكتوبر الماضي, التحق أكثر من 5 ملايين تلميذ مسجلين في الطور الابتدائي عبر الوطن بمقاعد الدراسة بعد 7 أشهر من التوقف عن الدراسة بسبب تفشي جائحة كورونا.

كما التحق 4.790.671 تلميذ مسجلين في الطورين المتوسط والثانوي عبر الوطن بمقاعد الدراسة الأربعاء الماضي, من بين 10.095.367 تلميذ مسجلين في الأطوار التعليمة الثلاث.

آخر تعديل على الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 17:05
كلـمات مفتـاحيــة :
كورونا : تأجيل الدخول الجامعي ودخول التكوين المهني إلى غاية 15 ديسمبر
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 16:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.08

حوادث المرور : وفاة 5 أشخاص وجرح 106 آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع

20.11.08

الكرة الطائرة / البطولة الوطنية : تأجيل استئناف المنافسة

20.11.08

المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تنطلق يوم 15 نوفمبر

20.11.08

تصفيات كأس إفريقيا-2021: عطال يصاب بكورونا ويغيب عن المواجهتين أمام زيمبابوي

20.11.08

انتخاب دبلوماسيين جزائريين في جهازين مهمين للأمم المتحدة

20.11.08

الرئيس غالي يعرب عن أمله في انخراط الولايات المتحدة الفعال في تصفية الاستعمار من الصحراء…

الأكثــر قـراءة

20.11.05

مشروع قانون المالية 2021 : تسخير ميزانية بأكثر من 16 مليار دينار لقطاع التجارة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.04

رزيق يشارك في مراسيم افتتاح معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد

20.11.05

وضع مخطط استعجالي فوري لاحتواء انتشار وباء كورونا

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع