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كوفيد-19: تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا في 29 ولاية

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 15:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
كوفيد-19: تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا في 29 ولاية

الجزائر - قررت الحكومة, يوم الأحد, تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء (20:00 سا) إلى الساعة الخامسة صباحا (5:00) من اليوم الموالي على مستوى 29 ولاية لمدة 15 يوما بداية من يوم الثلاثاء القادم 10 نوفمبر 2020, وذلك في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19), حسب ما أعلن عنه بيان لمصالح الوزير الأول.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد الولايات المعنية بإجراءات الحجر الجزئي المنزلي انتقل من 20 إلى 29 ولاية بسبب ارتفاع عدد حالات العدوى في هذه الولايات.

كما تم تمديد إجراء الحجر الجزئي المعمول به بالنسية لعشرين (20) ولاية وهي : باتنة, بجاية, بسكرة,البليدة, البويرة, تبسة, تلمسان, تيارت, تيزي وزو, الجزائر العاصمة, جيجل, سطيف, عنابة, قسنطينة, المدية, مسيلة, ورقلة, وهران, برج بوعريريج وبومرداس.

وفي ذات الإطار, سيتم تطبيق إجراءات الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من 10 نوفمبر 2020 على مستوى تسع (09) ولايات سجلت تصاعدا في حالات العدوى, وهي: أدرار, قالمة, إيليزي, تندوف, تيسمسيلت, الوادي, خنشلة, تيبازة وعين تموشنت.

وأكد بيان مصالح الوزير الأول أن الولاة بوسعهم, بعد موافقة الهيئات المختصة, "اتخاذ كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية, لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات أو مناطق أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى".

وفضلا عن ذلك, "يمكنهم عند الحاجة, أن يتخذوا الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية, وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور".

وفي ذات السياق, قررت الحكومة "تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص, العمومي والخاص, خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني", مشيرة الى أن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات "يبقى ممنوعا" وأن "كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية الـمنصوص عليها".

آخر تعديل على الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 16:25
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كوفيد-19: تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا في 29 ولاية
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 15:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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