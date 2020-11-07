Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصحفي محمود بوسوسة في ذمة الله

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 18:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - انتقل إلى رحمة الله الصحفي السابق بيومية "المجاهد" محمود بوسوسة، حسب ما علم اليوم السبت لدى وزارة الاتصال.

وبدأ الفقيد مسيرته المهنية بجريدة "المجاهد" سنة 1969 كمحرر صحفي، ثم كرئيس تحرير، حيث تخرج على يده أجيال من الصحفيين.

وتميز الراحل بإخلاصه وتفانيه في العمل طيلة مسيرته المهنية، وظل محافظا على روابطه القوية مع كل زملائه ومع عالم الصحافة، كما عرف عنه حبه لمهنة الصحافة ومرافقته للصحافيين المبتدئين ولقب ب"اليقظ" نظرا لمتابعته الدقيقة للنصوص الصحفية قبل نشرها.

ونشر محمود بوسوسة قبل سنوات، مذكراته بعنوان "من جهة 20 شارع الحرية"، تقاسم فيها مع المهتمين بعالم الصحافة 30 سنة من خبرته الميدانية كصحفي متمرس في يومية "المجاهد"، هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي كون أجيالا من الصحفيين الجزائريين المتشبعين بالمهنية وبالروح الوطنية، حيث حاول في هذا المؤلف أن يسرد يوميات قاعة التحرير. 

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، ب"أخلص التعازي وصادق المواساة" لعائلة الفقيد وللأسرة الإعلامية التي قال أنها "تفقد أحد أبرز أقلامها الصحفية من الرعيل الأول"، سائلا المولى تعالى أن "يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

كلـمات مفتـاحيــة :
الصحفي محمود بوسوسة في ذمة الله
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 18:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.07

منح البروفيسور نصر الدين براشد وسام ''الشمس المشرقة، الأشعة الذهبية'' من حكومة اليابان

20.11.07

حرائق الغابات بولايات الوسط : هلاك شخصين و إتلاف عدة هكتارات من الغطاء النباتي

20.11.07

الصحفي محمود بوسوسة في ذمة الله

20.11.07

فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية (إعلام)

20.11.07

الذكرى الـ10 لأكديم إزيك : جريدة "لوكوغيي" السويسرية تسلط الضوء على جرائم وإنتهاكات…

20.11.07

حرائق الغابات: دعوة إلى تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة

الأكثــر قـراءة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.04

رزيق يشارك في مراسيم افتتاح معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد

20.11.05

وضع مخطط استعجالي فوري لاحتواء انتشار وباء كورونا

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب