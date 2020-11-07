الصحفي محمود بوسوسة في ذمة الله

الجزائر - انتقل إلى رحمة الله الصحفي السابق بيومية "المجاهد" محمود بوسوسة، حسب ما علم اليوم السبت لدى وزارة الاتصال.

وبدأ الفقيد مسيرته المهنية بجريدة "المجاهد" سنة 1969 كمحرر صحفي، ثم كرئيس تحرير، حيث تخرج على يده أجيال من الصحفيين.

وتميز الراحل بإخلاصه وتفانيه في العمل طيلة مسيرته المهنية، وظل محافظا على روابطه القوية مع كل زملائه ومع عالم الصحافة، كما عرف عنه حبه لمهنة الصحافة ومرافقته للصحافيين المبتدئين ولقب ب"اليقظ" نظرا لمتابعته الدقيقة للنصوص الصحفية قبل نشرها.

ونشر محمود بوسوسة قبل سنوات، مذكراته بعنوان "من جهة 20 شارع الحرية"، تقاسم فيها مع المهتمين بعالم الصحافة 30 سنة من خبرته الميدانية كصحفي متمرس في يومية "المجاهد"، هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي كون أجيالا من الصحفيين الجزائريين المتشبعين بالمهنية وبالروح الوطنية، حيث حاول في هذا المؤلف أن يسرد يوميات قاعة التحرير.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، ب"أخلص التعازي وصادق المواساة" لعائلة الفقيد وللأسرة الإعلامية التي قال أنها "تفقد أحد أبرز أقلامها الصحفية من الرعيل الأول"، سائلا المولى تعالى أن "يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".