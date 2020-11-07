حرائق الغابات: دعوة إلى تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة

الجزائر - أعربت وزارة البيئة اليوم السبت في بيان لها عن "أسفها الشديد" لآثار حرائق الغابات التي عرفتها عدة ولايات من الوطن و التي خلفت ضحايا وجرحى، مؤكدة ان الوزارة ستكثف مجهوداتها بالتنسيق مع القطاعات المعنية والجمعيات البيئية والمجتمع المدني "لإعادة بعث هذا النظام الطبيعي الهام".

وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة تكاثف الجهود للإبلاغ عن التجاوزات الخطيرة في حق البيئة متقدمة بتعازيها الخالصة لأهالي الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

ونوهت الوزارة، حسب نفس المصدر، "بالمجهودات الجبارة التي بذلها أعوان الحماية المدنية وحراس الغابات لإخماد هذه الحرائق".

وبهذا الصدد، أكدت الوزارة أنها ستكثف "مجهوداتها بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجمعيات البيئية والمجتمع المدني لإعادة بعث هذا النظام الطبيعي الهام الذي يعد مصدر للحياة وجزء من السلسلة الغذائية وللدور الايكولوجي و الاقتصادي والسياحي الذي يلعبه هذا الأخير في المحافظة على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي والقضاء على الفقر".