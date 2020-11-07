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حرائق الغابات: الفدرالية الوطنية لعمال الغابات تعبرعن قلقها "الشديد" 

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر - أعربت الأمانة التنفيذية للفدرالية الوطنية لعمال الغابات و البيئة و الطبيعة اليوم السبت عن قلقها "الشديد" إزاء الحرائق التي مست العديد من ولايات، مناشدة السلطات العمومية وكل الأطراف الفاعلة "بضرورة اسداء اهتمام خاص بحاضر و مستقبل الثروة الوطنية الغابية".

وفي بيان لها اعتبرت الفدرالية ان هذه الحرائق انها "موجة ثانية من حملة متزامنة لحرائق الغابات"، معبرة عن "أسفها الشديد في سقوط أرواح بشرية و تسجيل عدد من الجرحى و خلق حالة هلع و خوف في أوساط المواطنين".

وبهذا الصدد، نوهت الفدرالية بدور الحماية المدنية و المواطنين في الحد من آثار هذه الحراق، مؤكدة أنه "كادت الحصيلة ان تكون كارثية لولا استمالة و بسالة رجال الغابات و الحماية المدنية و المتطوعين الذين خاطروا بأرواحهم وجابهوا السنة اللهب وتحدوا الأخطار المحدقة رغم المشقة وظروف العمل الصعبة".

وللحد من هذه الظاهرة، ناشدت الفدرالية السلطات العمومية وكل الأطراف الفاعلة بضرورة اسداء اهتمام خاص بحاضر و مستقبل الثروة الوطنية الغابية، مشددة على ضرورة العمل للحفاظ على سلامة وممتلكات ومصدر رزق السكان المتاخمين للغابات وكذا التكفل "المستعجل" بقطاع الغابات.

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حرائق الغابات: الفدرالية الوطنية لعمال الغابات تعبرعن قلقها "الشديد" 
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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