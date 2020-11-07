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وزير المجاهدين يعزي عائلة المجاهد الراحل قروج عبد القادر

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 16:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، بتعازيه "الخالصة" لعائلة المجاهد قروج عبد القادر المدعو "الجيلالي"، الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 92 سنة.

وعبر السيد زيتوني، لعائلة الراحل،  في رسالة تعزية عن أصدق مشاعر "التضامن والمواساة في مواجهة هذه المحنة الأليمة"، راجيا المولى العزيز القدير بأن "يتغمد الفقيد بواسع رحمته وشامل غفرانه وعميم رضوانه، كما يسأله جلت قدرته أن يلحقه مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان".

يذكر أن المرحوم من مواليد 26 يوليو 1928 بتلمسان، والتحقق بصفوف الحركة الوطنية مبكرا، كمناضل بالحزب الشيوعي الجزائري آنذاك ثم في صفوف منظمة جماعات الفلاحين بمنطقة تلمسان، ليتم نفيه وزوجته جاكلين قروج بداية الخمسينيات إلى فرنسا بقرار من حاكم وهران، بسبب نشاطهما السياسي ليعود الاثنان إلى الجزائر ويلتحقا بصفوف الثورة التحريرية عند اندلاعها كفدائيين، وينخرطا بعدها في صفوف جيش التحرير الوطني.

وبعدها أصبح المرحوم و زوجته من الأعضاء النشطين لكومندوس الجزائر الكبرى، حيث قاما بعديد العمليات الهجومية على مراكز العدو وبعد ملاحقات حثيثة من طرف السلطات الفرنسية،حيث تم القبض عليه واعتقاله سنة 1957.

وقد تعرض  الفقيد لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل، وحكم عليه بالإعدام إلى جانب مجموعة من المناضلين بما في ذلك زوجته جاكلين قروح، لكن تلك الفترة شهدت دعما دوليا واسعا للقضية الجزائرية، وقامت العديد من المنظمات الحقوقية بحملات دولية واسعة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، أرغمت اثرها فرنسا على إصدار قرار العفو على العديد من المعتقلين والمحكوم عليهم بالإعدام، من بينهم عبد القادر قروح وزوجته وذلك في سنة 1962.

وبعد الإستقلال، واصل المجاهد الفقيد مسيرته وفيا لرسالة إخوانه الشهداء، حيث ساهم وزوجته في مرحلة إعادة البناء والتشييد لجزائر الاستقلال إلى أن وافاه الأجل اليوم السبت 07 نوفمبر 2020.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير المجاهدين يعزي عائلة المجاهد الراحل قروج عبد القادر
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 16:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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