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جراد: لا تسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن في حال تبوث أن حرائق الغابات مدبرة

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 14:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
جراد: لا تسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن في حال تبوث أن حرائق الغابات مدبرة

الجزائر  - أكد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم السبت، أنه "لا تسامح" مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن إذا ما أثبتت التحقيقات أن حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة "مدبرة".

وأوضح الوزير الأول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلا : " اليد باليد نسترجع الغابات... لا تسامح مع أعداء الحياة ..الغابات رأسمال اقتصادي وبيئي للجزائريين كافة لن نرضى بالتفريط فيه".

وتوعد السيد جراد بأنه في حال "ما أثبتت التحقيقات أنه مدبر ومقصود فلن نتسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن" مطمئنا بالقول : "سنواجه الحرائق الطبيعية بالتشجير وكل شجرة ضاعت سنعوضها".

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وختم الوزير بالتعبير عن : "كل الامتنان والتقدير لرجال الحماية المدنية وحراس الغابات على شجاعتهم وإخلاصهم وتجندهم لصالح الوطن والمواطن".

آخر تعديل على السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 14:49
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جراد: لا تسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن في حال تبوث أن حرائق الغابات مدبرة
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 14:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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