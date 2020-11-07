جراد: لا تسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن في حال تبوث أن حرائق الغابات مدبرة

وأوضح الوزير الأول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلا : " اليد باليد نسترجع الغابات... لا تسامح مع أعداء الحياة ..الغابات رأسمال اقتصادي وبيئي للجزائريين كافة لن نرضى بالتفريط فيه".
وتوعد السيد جراد بأنه في حال "ما أثبتت التحقيقات أنه مدبر ومقصود فلن نتسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن" مطمئنا بالقول : "سنواجه الحرائق الطبيعية بالتشجير وكل شجرة ضاعت سنعوضها".
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وختم الوزير بالتعبير عن : "كل الامتنان والتقدير لرجال الحماية المدنية وحراس الغابات على شجاعتهم وإخلاصهم وتجندهم لصالح الوطن والمواطن".