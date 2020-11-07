الدبلوماسي نبيل قلقول في اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لهيئة الأمم المتحدة

نيويورك (الأمم المتحدة) - تم انتخاب الدبلوماسي الجزائري نبيل قلقول عضوا في اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لهيئة الأمم المتحدة لعهدة تدوم 3 سنوات ابتداء من الفاتح يناير 2021.

وتتشكل اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لهيئة الأمم المتحدة، باعتبارها هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، من واحد وعشرين خبيرا حرا معينا بصفة شخصية لمدة 3 سنوات بحيث يؤدون دورا هاما في تصميم سياسات ميزانية هيئة الأمم المتحدة.

ويضطلع الخبراء بعدة مهام لاسيما دراسة الميزانية التي يقدمها الأمين العام إلى الجمعية العامة وتقديم تقرير عنها، والقيام بالإنابة عن الجمعية العامة بدراسة الميزانيات الإدارية للوكالات المتخصصة وكذا النظر في تقارير مراجعي الحسابات لحسابات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العامة.

وجاء انتخاب الدبلوماسي الجزائري الذي حظي بالإجماع بعد مصادقة ترشحه بقرار خلال قمة الاتحاد الإفريقي شهر فبراير 2020 وقبلها خلال مجلس وزراء العرب في سبتمبر 2019. كما يعتبر هذا الانتخاب تتويجا لمساعي الجزائر الرامية إلى ضمان تمثيلية عادلة لرعاياها في المنظمات الإقليمية والدولية.

وتسعى الجزائر من خلال مشاركتها في المسعى الحاسم لهذه الهيئة الهامة للأمم المتحدة، إلى إضفاء طابعي الشفافية والفعالية في تسيير الإدارة والمالية والموارد البشرية لهيئة الأمم المتحدة، وبالتالي ستساهم في تشجيع تعددية الأطراف في هذه المنظمة.