جبهة القوى الاشتراكية: الجزائر بحاجة لحل سياسي ديمقراطي وتوافقي

الجزائر - أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف اوشيش اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة إن الجزائر بحاجة لحل سياسي "ديمقراطي وتوافقي" من شأنه الافضاء إلى "ميثاق سياسي وطني يجمع كل القوى الحية للأمة".

وأضاف السيد أوشيش خلال ندوة صحفية عقدها بمقر فدرالية الحزب بالجزائر العاصمة أن "المنطق يفرض فتح حركية سياسية دون تأخير لتحويل +حراك + 22 فبراير 2019 إلى مشروع سياسي" من شأنه الافضاء ل"مسار سياسي يحفظ الوحدة الوطنية ويكرس السيادة الشعبية ".

وأضاف السيد أوشيش أن جبهة القوى الاشتراكية أبدت "استعدادها للانخراط إلى جانب القوى الوطنية" من أجل "مخرج سياسي يعيد الاعتبار للدولة الوطنية ويكرس الديمقراطية".

واعتبر في هذا الصدد أن "الحوار الشامل الحقيقي مع كافة القوى والشخصيات السياسية في مناخ سلمي وانفتاح سياسي وإعلامي هو وحده الكفيل بإخراج البلاد" من هذا الوضع.