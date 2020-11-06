Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إقامة أول صلاة جمعة بجامع الجزائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 تشرين2/نوفمبر 2020 13:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرات
إقامة أول صلاة جمعة بجامع الجزائر

 

الجزائر - أقيمت اليوم أول صلاة جمعة بجامع الجزائر مع احترام جميع الإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما أقيمت أيضا صلاة الجمعة بباقي مساجد الوطن التي تتسع لأزيد من 1000 مصلي، إثر قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي برفع التعليق عن هذه الشعيرة الدينية بعد انقطاع دام أكثر من سبعة أشهر بسبب وباء كورونا.

وأقام المصلون صلاة الجمعة بجامع الجزائر بارتدائهم القناع الواقي واستعمالهم سجادات فردية مع احترام التباعد الجسدي، وهذا بحضور كل من وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، ورئيس المجلس الاسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله.

اقرأ أيضا :   خطة أمنية لمرافقة المواطنين في أول صلاة جمعة بجامع الجزائر 

وفي خطبته، هنأ الإمام المصلين بعودتهم إلى بيوت الله لأداء فريضة الصلاة، حاثا إياهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية "بكل انضباط".

وبالمناسبة، قد وضعت مصالح الشرطة خطة لضمان الأمن وتنظيم المرور بالمسالك المؤدية الى مرافق جامع الجزائر، حيث تم تجنيد فرق متحركة على متن سيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى أعوان راجلين لتسهيل الحركة المرورية بالمسالك المؤدية إلى هذا الصرح الديني مع الوقوف الصارم على تطبيق قواعد البروتوكول الصحي الخاص بالحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحته.

للإشارة، كانت قاعة الصلاة بجامع الجزائر قد افتتحت بإشراف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تزامنا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقد تم رفع الأذان لأول مرة في هذا الصرح الديني الكبير بصوت المقرئ المؤذن ياسين إعمران.

 

 

آخر تعديل على الجمعة, 06 تشرين2/نوفمبر 2020 14:51
كلـمات مفتـاحيــة :
إقامة أول صلاة جمعة بجامع الجزائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 تشرين2/نوفمبر 2020 13:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.06

إقامة أول صلاة جمعة بجامع الجزائر

20.11.06

مقاربة الجزائر تعد المرجع الأساسي لتسوية الأزمة في ليبيا

20.11.06

ورقلة : تحضير ''خبز الملة''...عادة تراثية متميزة في طبخ البدو الرحل بمنطقة البرمة الحدودية

20.11.06

المتحف الوطني للأثار القديمة و الفنون الاسلامية يستعد لاستقبال زواره بوجه جديد

20.11.06

ارتفاع أسعار الغذاء العالمي للشهر الخامس على التوالي

20.11.06

"كسحابة فوق الطرقات" رواية جديدة لعلي موزاوي حول حياة وأعمال الشاعر سي محند أومحند

الأكثــر قـراءة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.03

الرئيس تبون "يستجيب للعلاج" وحالته الصحية في "تحسن تدريجي"

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء

20.11.02

الصحافة الصادرة بشرق البلاد تنقل مجريات الاستفتاء بعناوين متباينة