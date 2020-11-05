السيد شنين يعزي عائلة الفقيد بورقعة

الجزائر - بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، برقية تعزية الى عائلة المجاهد لخضر بورقعة الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز 87 سنة، مبرزا فيها "مسيرته الحافلة بالجهاد في سبيل سيادة الجزائر وتحرير شعـبها من براثين الاستعمار الغاشم".

وقال السيد شنين في برقية التعزية: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وقلب يملأه الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد لخضر بورقعة، الرائد في صفوف جيش التحرير الوطني، الذي وافته المنية والتحاقه بالرفيق الأعلى بعد مسيرة حافلة بالجهاد في سبيل سيادة الجزائر وتحرير شعـبها من براثين الاستعمار الغاشم".

وأضاف قائلا: "لقد التحق المجاهـد لخضر بورقعة برفقاء دربه بعد أن قدم زهرة شبابه فداء للوطن وكافح من أجل عزة الجزائر وسؤددها، وتشاء الأقدار أن تقبض روحه الطاهرة في مثل هذا الشهر المبارك الذي يجسد رمز ثورتنا المجيدة".

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد شنين، باسمه ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى أفراد أسرة الفقيد ب"أخلص التعازي وأبلغ عبارات المواساة"، راجيا من الله العلي القدير أن "يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه ورفاقه جميل الصبر والسلوان".