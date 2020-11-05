وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقية اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رئيس وزراء بريطانيا، السيد بوريس جونسون".
الرئيس تبون يتلقى برقية اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رئيس الوزراء البريطاني
أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 18:24 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 5 مرات
الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقية اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رئيس الوزراء البريطاني، السيد بوريس جونسون، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.
كلـمات مفتـاحيــة :