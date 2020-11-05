Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يتلقى برقية اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رئيس الوزراء البريطاني

  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 18:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
الرئيس تبون يتلقى برقية اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رئيس الوزراء البريطاني

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقية اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رئيس الوزراء البريطاني، السيد بوريس جونسون، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان  لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقية اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رئيس وزراء بريطانيا، السيد بوريس جونسون".

آخر تعديل على الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 18:27
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يتلقى برقية اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رئيس الوزراء البريطاني
  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 18:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.05

مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف "شامل وإيجابي" في التصدي للظاهرة

20.11.05

الجزائرية حسينة موري أول امرأة افريقية تنتخب نائب رئيس للاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية

20.11.05

وزير الداخلية الفرنسي في زيارة عمل الى الجزائر ابتداء من السبت القادم      

20.11.05

دعوة للولايات المتحدة ولمجلس الأمن العمل بجدية لإنهاء الاحتلال بالأراضي الصحراوية

20.11.05

مظاهرات الكركرات: حركة التضامن بسويسرا تدين صمت "المينورسو" إزاء التجاوزات المغربية

20.11.05

مشروع قانون المالية 2021 : تسخير ميزانية بأكثر من 16 مليار دينار لقطاع التجارة

الأكثــر قـراءة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.03

الرئيس تبون "يستجيب للعلاج" وحالته الصحية في "تحسن تدريجي"

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.02

الصحافة الصادرة بشرق البلاد تنقل مجريات الاستفتاء بعناوين متباينة

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء