الرئيس تبون يتلقى برقية اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رئيس الوزراء البريطاني

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقية اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رئيس الوزراء البريطاني، السيد بوريس جونسون، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.