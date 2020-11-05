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جراد/المجاهد لخضر بورقعة : "الجزائر فقدت مناضلا مدافعا عن قناعاته من أجل التغيير"

  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 10:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
جراد/المجاهد لخضر بورقعة : &quot;الجزائر فقدت مناضلا مدافعا عن قناعاته من أجل التغيير&quot;

الجزائر - أكد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الخميس, أن الجزائر فقدت برحيل المجاهد لخضر بورقعة "مناضلا مدافعا عن قناعاته من أجل التغيير ووفيا لها في حياته".

وأوضح الوزير الأول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلا : "برحيل المجاهد القائد السابق للولاية التاريخية الرابعة, الرائد سي لخضر بورقعة تفقد الجزائر مناضلا مدافعا عن قناعاته من أجل التغيير ووفيا لها في حياته".

 

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وأضاف السيد جراد قائلا : "أدعوا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله ورفقائه الصبر والسلوان. الله يرحمك يا عمي لخضر. +إنا لله وإنا إليه راجعون+ ".

آخر تعديل على الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 11:17
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جراد/المجاهد لخضر بورقعة : "الجزائر فقدت مناضلا مدافعا عن قناعاته من أجل التغيير"
  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 10:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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