وأوضح الوزير الأول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلا : "برحيل المجاهد القائد السابق للولاية التاريخية الرابعة, الرائد سي لخضر بورقعة تفقد الجزائر مناضلا مدافعا عن قناعاته من أجل التغيير ووفيا لها في حياته".
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وأضاف السيد جراد قائلا : "أدعوا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله ورفقائه الصبر والسلوان. الله يرحمك يا عمي لخضر. +إنا لله وإنا إليه راجعون+ ".
جراد/المجاهد لخضر بورقعة : "الجزائر فقدت مناضلا مدافعا عن قناعاته من أجل التغيير"
أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 10:41 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 12 مرات
الجزائر - أكد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الخميس, أن الجزائر فقدت برحيل المجاهد لخضر بورقعة "مناضلا مدافعا عن قناعاته من أجل التغيير ووفيا لها في حياته".
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