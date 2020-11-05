المجاهد لخضر بورقعة في ذمة الله

الجزائر - انتقل الى رحمة الله المجاهد لخضر بورقعة القائد السابق للولاية التاريخية الرابعة, مساء الأربعاء, عن عمر نهز 87 سنة حسبما علم من أقربائه.

و كان المرحوم قد دخل الى مستشفى الأمن الوطني (لي غليسين) بالعاصمة رفقة حرمه إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

و قد فر الفقيد الذي ولد سنة 1933 بالعمارية ولية المدية من الجيش الفرنسي حيث كان يؤدي الخدمة العسكرية ليلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني (الولاية الرابعة). و تقلد قيادة المنطقة الثانية من 1959 إلى 1960 ثم عضو أخر مجلس الولاية الرابعة قبل الاستقلال برتبة رائد. و سيوارى جثمان الفقيد لخضر بورقعة الثرى يوم الخميس بمربع الشهداء بمقبرة العالية (الجزائر العاصمة).

و كان مستشار رئيس الجمهورية, عبد الحفيظ علاهم قد توجه السبت الماضي إلى مستشفى لي غليسين ليطمنئن على صحة الفقيد و حرمه.