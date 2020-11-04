وأوضح البيان أنه "على إثر القرار الجزائي الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 3 نوفمبر 2020 في قضية علي حداد ومن معه، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم الرأي العام عن تسجيلها طعنا بالنقض في القرار المذكور برمته".
النيابة العامة تعلن عن الطعن بالنقض في القرار الجزائي الصادر في قضية علي حداد
أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 19:56 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 6 مرات
الجزائر- أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها اليوم الاربعاء، عن تسجيلها طعنا بالنقض في القرار الجزائي الصادر، أمس الثلاثاء، عن مجلس قضاء الجزائر في قضية علي حداد ومن معه.
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