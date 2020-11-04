النيابة العامة تعلن عن الطعن بالنقض في القرار الجزائي الصادر في قضية علي حداد

الجزائر- أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها اليوم الاربعاء، عن تسجيلها طعنا بالنقض في القرار الجزائي الصادر، أمس الثلاثاء، عن مجلس قضاء الجزائر في قضية علي حداد ومن معه.