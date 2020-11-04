الجزائر/الدنمارك: بحث سبل التعاون بين البلدين لتطبيق أهداف التنمية المستدامة

الجزائر - استقبلت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث اليوم الأربعاء بالجزائر، سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر، فانيسا فيقا ساينز، حيث تباحث الطرفان سبل دعم و تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البيئة قصد تطبيق أهداف التنمية المستدامة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وكان اللقاء أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، يضيف ذات المصدر.

وبهذه المناسبة، أشارت السيدة بن حراث إلى" أهمية اللقاء الذي يعد فرصة لفتح أفاق الشراكة"، كما ركزت في حديثها على ضرورة تبادل التجارب خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.

وتطرقت الوزيرة الى ضرورة التحسيس والتربية البيئية الذين تعتمد عليهم الوزارة خصوصا لدى الناشئة باعتبارهم سفراء البيئة مستقبلا مشيرة الى ان كل هذه النقاط المذكورة تدخل ضمن استراتيجية القطاع التي تم المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء.

وتحدثت ذات المسؤولة عن مجالات أخرى للتعاون من أجل محاربة أثار التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

من جهتها، عبرت سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر عن استعدادها للتعاون مع الجزائر في جميع المواضيع و القضايا البيئية، داعية إلى ضرورة تكاثف الجهود لمجابهة أثار التغيرات المناخية.