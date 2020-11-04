جراد يستقبل الوزير البرتغالي للشؤون الخارجية

و جاء في البيان "استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، السيد أوغوستو سانتوس سيلفا، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية البرتغالية الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر".
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وقد تركزت المباحثات حول سبل و وسائل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة إلى تحضير الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما الدورة السادسة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري - البرتغالي , كما أضاف ذات البيان.