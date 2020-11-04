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جراد يستقبل الوزير البرتغالي للشؤون الخارجية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
جراد يستقبل الوزير البرتغالي للشؤون الخارجية

الجزائر - استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, الوزير البرتغالي للشؤون الخارجية السيد أوغوستو سانتوس سيلفا, الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يوما واحدا, حسبما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

و جاء في البيان "استقبل الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، السيد أوغوستو سانتوس سيلفا، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية البرتغالية الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر".

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وقد تركزت المباحثات حول سبل و وسائل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة إلى تحضير الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما الدورة السادسة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري - البرتغالي , كما أضاف ذات البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 14:11
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جراد يستقبل الوزير البرتغالي للشؤون الخارجية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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