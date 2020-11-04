وزير الشؤون الخارجية البرتغالي في بزيارة عمل الى الجزائر هذا الاربعاء

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تندرج "في إطار مواصلة وتعميق روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر والبرتغال وفقا لأحكام وروح معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في الجزائر بتاريخ 8 جانفي 2005 ".
و ستشكل هذه الزيارة - حسب البيان-, "فرصة للسيد صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية للنظر مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي في سبل ووسائل تعزيز الحوار السياسي الثنائي وتوسيع قواعد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".
"كما ستكون القضايا الإقليمية والدولية الراهنة على جدول أعمال المحادثات لاسيما قضية الصحراء الغربية والأزمة الليبية والوضع في مالي ومنطقة الساحل وكذا القضايا المتوسطية" كما أضاف المصدر ذاته.
كما أفاد بيان الخارجية بأن "وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية البرتغالية سيحظى باستقبال من طرف السيد الوزير الأول".