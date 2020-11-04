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الدخول المدرسي : رجوع التلاميذ للدراسة هي "عودة للحياة التي ترفض التوقف"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 11:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
الدخول المدرسي : رجوع التلاميذ للدراسة هي &quot;عودة للحياة التي ترفض التوقف&quot;

الجزائر - أكد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, أن رجوع التلاميذ يوم الأربعاء إلى مقاعد الدراسة هو "عودة للحياة التي ترفض التوقف أو التعطل".

وأوضح الوزير الأول عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلا : "عودة التلاميذ إلى المدرسة هي عودة للحياة التي ترفض التوقف أو التعطل".

وأضاف السيد جراد بأن "وجودنا اليوم مع التلاميذ والأساتذة هو تأكيد على مرافقتنا المباشرة لهم حتى تكون هذه العودة للدراسة آمنة وموفقة ودائمة حتى نهاية الموسم إنشاء الله ".

اقرأ أيضا :     الوزير الأول يشرف على افتتاح الموسم الدراسي 2020-2021 للطورين المتوسط والثانوي

وكان الوزير الأول قد أشرف صبيحة اليوم ,على افتتاح الموسم الدراسي 2020-2021, بالنسبة لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي, وذلك بعد أسبوعين على إعطائه إشارة انطلاق الموسم الدراسي بالنسبة للطور الابتدائي بولاية باتنة.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 12:31
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الدخول المدرسي : رجوع التلاميذ للدراسة هي "عودة للحياة التي ترفض التوقف"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 11:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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