الدخول المدرسي : رجوع التلاميذ للدراسة هي "عودة للحياة التي ترفض التوقف"

وأوضح الوزير الأول عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلا : "عودة التلاميذ إلى المدرسة هي عودة للحياة التي ترفض التوقف أو التعطل".
وأضاف السيد جراد بأن "وجودنا اليوم مع التلاميذ والأساتذة هو تأكيد على مرافقتنا المباشرة لهم حتى تكون هذه العودة للدراسة آمنة وموفقة ودائمة حتى نهاية الموسم إنشاء الله ".
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وكان الوزير الأول قد أشرف صبيحة اليوم ,على افتتاح الموسم الدراسي 2020-2021, بالنسبة لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي, وذلك بعد أسبوعين على إعطائه إشارة انطلاق الموسم الدراسي بالنسبة للطور الابتدائي بولاية باتنة.