شنين يشارك في جلسة النقاش حول الأزمة السياسية في مالي

الجزائر - شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, يوم الثلاثاء, في جلسة النقاش حول الأزمة السياسية في دولة مالي, ضمن فعاليات الدورة ال206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

و حسب ذات البيان فقد "شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد سليمان شنين, اليوم 03 نوفمبر 2020 ضمن فعاليات الدورة ال206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي, في جلسة النقاش حول الازمة السياسية في دولة مالي".

و اعتبر السيد شنين "ان قرار المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي لمساعدة و مرافقة مالي للتأسيس المرتقب للمجلس الوطني الانتقالي, و الذي سيكون بمثابة هيئة تشريعية خلال المرحلة الانتقالية, بهدف العودة الى النظام الدستوري, واحد من مقومات الحل الدستوري القائم على مكونات الشعب المالي و سيادته", مطالبا ب "عدم التدخل في شؤونه الداخلية".

واشار رئيس المجلس "خلال النظر في الوضع و التطورات المتعلقة به ان الماليين لهم كل المقدرات على البناء الديمقراطي الذي يحرص عليه البرلمان الدولي, متطرقا الى جلسات التشاور في مالي خلال سبتمبر الفارط بمشاركة مختلف الاطياف و الانتماءات و التي افضت بوضع استراتيجية انتقال سياسي لتشكيل هيئات سيادية جديدة, مشيرا الى مباركة الاتحاد الافريقي و كل المنظمات الافريقية لهذه الاستراتيجية و دعوة الامم المتحدة لمرافقة الماليين في عمليات ادارة الازمة و التأكيد على ضرورة احترام سيادة دولة مالي و ضرورة المرافقة في بناء مؤسساتها و مقدراتها التي لا تبتعد عن المقاربة التنموية".

و تابع بيان المجلس الشعبي الوطني : "لدى تطرقه الى قواعد اتفاق الجزائر للسلم و المصالحة الوطنية في مالي و الذي تبنته مختلف الاطراف المالية و ما يمثله من اطار ملائم لحل الازمة, اكد انه يبقى الاطار الامثل لبناء توافقات سياسية جديدة تساعد الماليين على الخروج من الازمة ومباشرة التنمية الوطنية التي تحقق حاجات الماليين و تعزز وحدتهم الوطنية".

و اوضح رئيس المجلس "ان المعضلات الامنية في مالي بإمكانها ان تؤثر سلبا على الامن الاقليمي و الدولي خاصة مع انتشار العمل الارهابي و الجماعات الارهابية في منطقة الساحل و انتشار السلاح و دفع الفدية للإرهابيين و عدم تجريمها".

من جهة اخرى, "تناول رئيس المجلس عملية الاستفتاء على تعديل الدستور بالجزائر بنسبة 80ر66 بالمائة, و ما يعطيه من صلاحيات اكبر للبرلمان في التشريع و الرقابة و متابعة الحكومة".

كما هنأ بذات المناسبة الرئيس الجديد المنتخب للاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو (البرتغال) معربا له عن "الاستعداد و التعاون من اجل ترقية العمل البرلماني المشترك و تعزيز التضامن الدولي ضمن اهداف و استراتيجية الاتحاد".