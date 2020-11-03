مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم إعداده في إطار سياسة الصرامة وترشيد النفقات -

مشروع قانون الوقاية من الاختطاف: حصر عقوبة مختطفي الاطفال بين السجن المؤبد والإعدام -

قوات الجيش الصحراوي أفشلت مخططات المغرب اغراق المنطقة بسموم المخدرات -

صناعة صيدلانية: مذكرة تفاهم جديدة بين صيدال وفايزر فارم الجزائر -

السيد جراد يشرف غدا الاربعاء بالعاصمة على افتتاح الموسم الدراسي للطور المتوسط والثانوي -

الرئيس تبون يتلقى مزيدا من برقيات الاطمئنان والتمنيات بالشفاء العاجل -

هزة أرضية بقوة 1ر3 درجة بولاية بميلة -

رياضة: اللجنة الاولمبية تنظم الورشة العلمية الثانية يوم السبت المقبل ببن عكنون -

الرئيس تبون يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي -

قانون المالية 2021: الرسم على استهلاك الوقود عند الحدود سيحد من الخسائر الناجمة عن التهريب -

كورونا: 405 إصابة جديدة، 194 حالة شفاء و 9 وفيات -

الأنفلونزا الموسمية: التلقيح ضروري للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة -

مجلس الأمة يشارك في أشغال الدورة ال206 للمجلس المدير للاتحاد البرلماني الدولي -

الاتحاد الإفريقي يدعم تطبيق بنود وقف إطلاق النار في ليبيا -

نجاح العملية الاستفتائية مقدمة أولى نحو عملية إصلاحية عميقة -

أوبك+: الجزائر تدعو إلى الابقاء على سقف الانتاج الحالي خلال 2021 -

غرفة الصناعة التقليدية والحرف بقسنطينة: تسليم 2300 بطاقة حرفي و شهادة تأهيل منذ مطلع 2020 -

الثانوية الرياضية بدرارية تقلص عدد الطلبة المستفيدين من النظام الداخلي إلى 140 طالب -

الأمم المتحدة تحث المرأة الليبية على المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل بلادها -