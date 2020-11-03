وجاء في البيان: "يقوم الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، غدا الأربعاء 04 نوفمبر 2020، بالإشراف على افتتاح الموسم الدراسي 2020-2021 للطور المتوسط والثانوي وتدشين هياكل تربوية بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبدالله - ولاية الجزائر".
السيد جراد يشرف غدا الاربعاء بالعاصمة على افتتاح الموسم الدراسي للطور المتوسط والثانوي
أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 19:03 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 7 مرات
الجزائر - يشرف الوزير الاول، السيد عبد العزيز جراد، غدا الاربعاء، على افتتاح الموسم الدراسي للطور المتوسط والثانوي انطلاقا من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة)، حسب ما أفاد به مساء يوم الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الاول.
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