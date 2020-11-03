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الرئيس تبون يتلقى مزيدا من برقيات الاطمئنان والتمنيات بالشفاء العاجل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 18:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
الرئيس تبون يتلقى مزيدا من برقيات الاطمئنان والتمنيات بالشفاء العاجل

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل وردت من رؤساء دول شقيقة وصديقة وكذا من الامين العام لجامعة الدول العربية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل، وردت تباعا من كل من:

- الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط.

- رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

- نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

- ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

- رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، السيدة سهلي ورق زودي".

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الرئيس تبون يتلقى مزيدا من برقيات الاطمئنان والتمنيات بالشفاء العاجل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 18:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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