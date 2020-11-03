الرئيس تبون يتلقى مزيدا من برقيات الاطمئنان والتمنيات بالشفاء العاجل

وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل، وردت تباعا من كل من:
- الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط.
- رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
- نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
- ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
- رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، السيدة سهلي ورق زودي".