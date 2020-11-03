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الرئيس تبون "يستجيب للعلاج" وحالته الصحية في "تحسن تدريجي"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 17:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
الرئيس تبون &quot;يستجيب للعلاج&quot; وحالته الصحية في &quot;تحسن تدريجي&quot;

الجزائر - يواصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الحالة الصحية للرئيس تبون في "تحسن تدريجي". 

وجاء في البيان: "يواصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد، ويطمئن الطاقم الطبي بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".

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الرئيس تبون "يستجيب للعلاج" وحالته الصحية في "تحسن تدريجي"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 17:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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