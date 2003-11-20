مجلس الأمة يشارك في أشغال الدورة ال206 للمجلس المدير للاتحاد البرلماني الدولي

الجزائر - شارك مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة ال206 للمجلس المدير للاتحاد البرلماني الدولي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وقد شارك نائب رئيس مجلس الأمة، عضو المجموعة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني المشترك، حميد بوزكري، في أشغال هذه الدورة ضمن الوفد البرلماني المشترك برئاسة سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث عرفت الدورة مشاركة 412 برلماني يمثلون 145 برلمان وطني عضو في الاتحاد البرلماني الدولي، يضيف البيان.

كما عرفت الدورة انتخاب البرتغالي دوارت باشيكو رئيسا جديدا للاتحاد البرلماني الدولي لعهدة من 3 سنوات وذلك خلفا للمكسيكية غابرييلا كويفاس.

وعرفت الدورة --حسب ذات البيان-- استعراض "العديد من المواضيع المدرجة في جدول الاعمال من بينها نتائج المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، تقرير لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين، اضافة إلى الأوضاع في مالي بعد حل البرلمان في أوت 2020".