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محكمة تيبازة: تأجيل محاكمة والي العاصمة السباق عبد القادر زوخ ليوم 19 نوفمبر القادم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 11:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
محكمة تيبازة: تأجيل محاكمة والي العاصمة السباق عبد القادر زوخ ليوم 19 نوفمبر القادم

تيبازة - أجلت المحكمة الابتدائية بتيبازة اليوم الثلاثاء محاكمة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ المتهم في قضية فساد إلى يوم 19 نوفمبر المقبل.

وجاء تأجيل ثاني جلسة محاكمة بسبب غياب محامي المتهم عبد القادر زوخ و كذا بعض الشهود.ويحاكم الوالي السابق للعاصمة زوخ في محكمة تيبازة وفقا لإجراءات امتياز التقاضي حيث جرت وقائع القضية بإقليم ولاية الجزائر.

ومثل إلى جانب المتهم الرئيسي, عبد القادر زوخ, أمام غرفة الجنح بمحكمة تيبازة عددا من الشهود’ أبرزهم المدير العام السابق للامن الوطني عبد الغاني هامل المدان في قضايا فساد أخرى.

ويواجه عبد القادر زوخ تهم تتعلق ب"التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق" و "استعمال غير شرعي لممتلكات و أموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته" و "إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاصة أو لكيان آخر".

و أخضع المستشار المحقق للمحكمة العليا والي العاصمة السباق في وقت سابق لنظام الرقابة القضائية في القضايا المتابع بها.      

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محكمة تيبازة: تأجيل محاكمة والي العاصمة السباق عبد القادر زوخ ليوم 19 نوفمبر القادم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 11:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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