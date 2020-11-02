الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان و تمنيات بالشفاء العاجل

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، برقيتي اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من كل من أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، و رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جينبينغ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقيتي اطمئنان و تمنيات بالشفاء العاجل من كل من أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، و رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جينبينغ".

كما تلقى رئيس الجمهورية, برقيتي اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من كل من رئيس الجمهورية التركية, السيد رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية الإيطالية السيد سيرجيو ماتاريلا, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برقيتي اطمئنان و تمنيات بالشفاء العاجل من كل من رئيس الجمهورية التركية, السيد رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية الإيطالية السيد سيرجيو ماتاريلا"