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جريدة المجاهد تطلق نسخة جديدة لموقعها الإلكتروني

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 15:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
جريدة المجاهد تطلق نسخة جديدة لموقعها الإلكتروني

 الجزائر - أطلقت يومية المجاهد الوطنية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال66 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954 نسخة جديدة لموقعها الإلكتروني، تتميز  بتصميم معاصر يدعم الوسائط المتعددة.

يتكون الموقع من عدة أقسام مخصصة لمجالات السياسة الوطنية والدولية وكذلك الاقتصاد والمجتمع والثقافة وعالم الرياضة.

ويتم تزويد جريدة المجاهد الإلكترونية بشكل مستمر بالمعلومات المتعلقة بهذه القطاعات المختلفة. وبالتالي، يسهر فريق من الصحفيين والتقنيين على إطلاع مستخدمي الإنترنت يوميًا على مستجدات الأخبار.

و يوفر الموقع الذي يمكن الاطلاع عليه على العنوان https://www.elmoudjahid.com بيئة عمل ملائمة للبحث عن المعلومات مع إمكانية الاشتراك في خدمة التنبيه ليتم إعلامك أولاً بأحدث المقالات بعدة لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية والإسبانية) و المزودة بصور مع مجموعة مختارة من المقالات المقترحة.

و تجدر الاشارة الى ان النسخة الإلكترونية من الجريدة متوفرة أيضًا على الموقع وتمنح أيضًا إمكانية الاشتراك في النشرة الإخبارية.

كما تعد الجريدة التي تم إطلاقها على الويب في سنة 1998 متواجدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بغية الوصول إلى محتواها.

على صعيد آخر، سيتم قريبا التوقيع على اتفاق-إطار للتعاون في مجال التكوين بين صحيفة المجاهد والمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعلام.

و سيمسح التوقيع على هذا الاتفاق رسميا باقامة علاقة شراكة بين عميد الصحافة المكتوبة في الجزائر ومدرسة الصحافة.

وبموجب هذه الوثيقة، يتضمن التعاون بين الهيئتين الموقعتين على وجه الخصوص مرافقة يومية المجاهد لطلاب المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعلام في اطار تربصهم التطبيقي، وتكوين الصحفيين، وعقد التظاهرات العلمية والملتقيات و موائد مستديرة تركز على المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الشروع في برامج البحث التطبيقي حول مواضيع الساعة.

وعلى أساس هذا الاتفاق-الإطار، فإن الأمر يتعلق أيضًا بالإنجاز المشترك لاستطلاعات الرأي (القراء والتسويق والإشهار) لصحيفة المجاهد وخاصة تبادل المعلومات والتوثيق.

كلـمات مفتـاحيــة :
جريدة المجاهد تطلق نسخة جديدة لموقعها الإلكتروني
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 15:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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